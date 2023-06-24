Baza: в Воронежской области разбился АН-24

Фото: Dmitriy Pichugin/GFDL 1.2/Wikimedia

Telegram-канала Baza сообщает, что в Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. По данным канала, он упал недалеко от населенного пункта Кантемировка. По предварительным данным, при крушении погибли три человека.

Baza опубликовала кадры, на которых видно, как охваченное пламенем воздушное судно стремительно падает, оставляя столб черного дыма.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в поселке Прохоровка Белгородской области, примерно в 100 км от границы с Украиной, мог упасть Ми-8. По данным канала, возможное крушение вертолета не связано с заходом украинских диверсантов на территорию региона.

13 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Брянской области были сбиты российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8. По его словам, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли. Минобороны РФ не комментировало произошедшее.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате падения вертолета в Клинцах пострадала женщина, которая была госпитализирована.