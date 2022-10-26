Baza: в Волгоградской области задержали подростка за угрозу убить директора Baza: в Волгоградской области задержали подростка, который угрожал убить директора ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области полиция задержала подростка, который пришёл в школу с ножом и угрожал убить директора, пишет Telegram-канал Baza. В отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, санкции по которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

По данным канала, 16-летний подросток пришёл к школе №11 днём, выбил дверь и потребовал, чтобы к нему позвали директора. Когда женщина вышла к охране, подросток достал раскладывающийся нож и стал кричать, что убьёт её. Сообщается, что таким образом он мог отреагировать на перевод в другую школу. Во время разговора школьника с охранником и учителем директор добралась до своего кабинета и нажала тревожную кнопку. Подросток был задержан приехавшими оперативниками.

Судя по поведению, школьник был знатно пьян, - сказано в сообщении.

Ранее в Пермском крае неизвестный молодой человек ворвался с ножом в отделение средней школы в городе Чайковском. Отмечается, что мужчине пришлось пройти через запасной вход, однако вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. В результате никто не пострадал. Как выяснилось позднее, охранник услышал удары по двери у центрального входа в школу и нажал на кнопку тревожного вызова.



