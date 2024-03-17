Baza: в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что в Славянске-на-Кубани прозвучали взрывы, на одном из местных заводов начался пожар. По информации издания, это могла быть атака беспилотников.

Baza уточнил, что есть как минимум один пострадавший — работник завода. Авторы канала утверждают, что на место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы.

Ранее стало известно, что после предположительного взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о террористической деятельности. В результате предположительной атаки дрона пострадал жилой дом. Материалы дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Telegram-канал Mash предположил, что целью беспилотников, предположительно атаковавших Санкт-Петербург утром 2 марта, был завод по разработке и сборке морских торпед и надводных дронов, который входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Минобороны России эту информацию не комментировало. По данным Mash, в атаке участвовало семь украинских БПЛА, каждый из которых нес от трех до четырех килограммов взрывчатки.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о падении беспилотника Вооруженных сил Украины на крышу торгового центра в Белгороде. Повреждения получил один легковой автомобиль, никто из мирных жителей не пострадал.