Baza: в Симферополе возле офиса нотариуса сработало взрывное устройство

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Взрыв произошел возле офиса нотариуса в Симферополе, самодельное взрывное устройство было спрятано в водосточной трубе, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, СВУ привели в действие при помощи радиоуправляемого детонатора. Экспертиза установила, что в качестве взрывчатого вещества использовалась пиротехническая смесь массой около 50 грамм.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 декабря. СВУ было заложено на уровне первого этажа. На месте ЧП эксперты обнаружили обломки водосточной трубы, а также куски обугленной ваты с фрагментами изоленты черного цвета. Кроме того они нашли корпус из-под самодельной взрывчатки.

5 декабря взрывоопасная мультиварка была обнаружена у военкомата в Новосибирске, ее оставили на подоконнике. Прибывшие на место саперы нашли в корпусе бытовой техники неизвестное вещество серого цвета, таймер с проводами, а также батарейку. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября сотрудники ФСБ задержали 37-летнего россиянина, который собирался устроить теракт в одном из военкоматов Воронежа. При обыске у него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и переписка с украинскими кураторами.