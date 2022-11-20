Baza: система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что система ПВО сбила два беспилотника неподалеку от военного аэродрома в Ростовской области. Авторы канала отмечают, что первый дрон был уничтожен накануне примерно в 22:00 мск в полутора километрах от города Миллерово. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

По сообщению Baza, второй БПЛА был сбит примерно час спустя на расстоянии около десяти километров от города. В настоящий момент специалисты устанавливают, кому принадлежат беспилотники.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что ночью 18 ноября морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске, причинив ей незначительные повреждения. На перевалочном комплексе «Шесхарис» грузится нефть с месторождений России, Казахстана и Азербайджана для отправки за рубеж.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, объекты на территории города не были повреждены.

Губернатор призывал местных жителей сохранять спокойствие. Он подчеркивал, что ситуация находится под контролем.