Baza: в Ростове-на-Дону задержали мужчин, готовивших поджог военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что три человека задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в намерении поджечь военкомат. Источник утверждает, что среди них двое несовершеннолетних.

Baza пишет, что в ночь на 3 января сотрудники ФСБ задержали 21-летнего мужчину и двух 17-летних студентов. Telegram-канал со ссылкой на данные следствия передает, что молодые люди договорились поджечь здание военкомата с помощью «коктейлей Молотова», однако по независящим от них причинам сделать они этого не смогли.

По информации источника, в настоящее время с молодыми людьми работают силовики, в домах задержанных прошли обыски. Минобороны и МВД России не комментировали информацию.

Ранее Baza сообщила, что в Москве в ночь на 1 января мужчина забросал «коктейлями Молотова» здание Петровского районного военкомата. По информации канала, пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет. Baza также сообщала, что в подмосковном Подольске две пенсионерки попытались поджечь здание местного военкомата, одной из женщин было 70 лет, другой — 76 лет. Авторы утверждают, что в военкомате успело сгореть окно, однако дальше огонь не распространился. Минобороны России не прокомментировало сообщения.