В Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник, сообщает Telegram-канал Baza. По данным губернатора региона Владислава Шапшы, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой, по предварительным данным, никто не пострадал.
Сегодня на военном аэродроме Шайковка на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося, — заявил губернатор региона.
Ранее Baza со ссылкой на источник в МВД сообщила о готовящихся «актах» с использованием беспилотных летательных средств в нескольких крупных городах России. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов приказали задерживать операторов дронов, которые вызывают какие-либо подозрения.
Кроме этого, от полицейских, которые проводят работы с осведомителями, потребовали тщательнее относиться к любой появляющейся информации о предполагаемых «актах». При появлении подобных данных их необходимо передавать кураторам в МВД.
Отмечается, что в связи с принятием негласных мер в Москве был задержан корреспондент ТАСС — при помощи беспилотника он производил съемку здания Минобороны на Пресненском Валу. В связи с этим репортер был доставлен в местный полицейский отдел.