Baza: в России на территории воинской части взорвался беспилотник Baza: в Калужской области на территории воинской части взорвался неизвестный беспилотник

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник, сообщает Telegram-канал Baza. По данным губернатора региона Владислава Шапшы, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой, по предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня на военном аэродроме Шайковка на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося, — заявил губернатор региона.

Ранее Baza со ссылкой на источник в МВД сообщила о готовящихся «актах» с использованием беспилотных летательных средств в нескольких крупных городах России. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов приказали задерживать операторов дронов, которые вызывают какие-либо подозрения.

Кроме этого, от полицейских, которые проводят работы с осведомителями, потребовали тщательнее относиться к любой появляющейся информации о предполагаемых «актах». При появлении подобных данных их необходимо передавать кураторам в МВД.

Отмечается, что в связи с принятием негласных мер в Москве был задержан корреспондент ТАСС — при помощи беспилотника он производил съемку здания Минобороны на Пресненском Валу. В связи с этим репортер был доставлен в местный полицейский отдел.