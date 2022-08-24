Baza: в результате пожаров в Рязани погиб пожарный из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате тушения лесных пожаров в Рязанской области погиб один сотрудник экстренных служб, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, он приехал из Москвы на подмогу региональным коллегам. В результате распространения пожаров сгорел он сам и спецтехника, на которой он работал.

Погибший сотрудник МЧС работал в Москве, а в Рязань прибыл для помощи коллегам. Также сгорела и техника, на которой работал погибший, — говорится в публикации.

В настоящее время сложная ситуация наблюдается в Рязанской области, где общая площадь лесных пожаров составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется из-за жаркой погоды и порывистого ветра.

Президент России Владимир Путин сообщил, что борьба с лесными пожарами в России проходит сложно. Он отметил, что общая площадь лесных пожаров в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом. Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину посетить регионы, где бушуют лесные пожары. Также в пострадавшие от пожаров области отправятся мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Отдельно Путин отметил, что особое беспокойство вызывают пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в Рязанской области. Он призвал ликвидировать очаги возгораний как можно быстрее. Также сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами в европейской части России и на Дальнем Востоке.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавит Григоренко.