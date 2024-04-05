Baza: в районе нефтебазы в Подмосковье упал БПЛА

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает о падении беспилотника самолетного типа в районе нефтеналивной базы «Новоселки», принадлежащей ЛУКОЙЛу. По данным канала, дрон был обнаружен днем 4 апреля в поле в 150 метрах от объекта. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как уточняет канал, у БПЛА было оторвано крыло, он не сдетонировал. Авторы канала предположили, что аппарат мог зацепиться крылом за деревья и не долететь до цели. По данным Baza, к месту падения вызвали сотрудников ФСБ, взрывотехники уничтожили его вечером того же дня.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.