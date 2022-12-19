Baza: в подмосковной воинской части убит инженер

Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Клине погиб военный инженер. По информации канала, его застрелил сослуживец во время ссоры. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

Baza пишет, что тело мужчины обнаружили в помещении автомобильной службы одной из воинских частей. Канал сообщает, что инженер был убит выстрелом в голову.

Подозреваемого вскоре обнаружили, отмечает Baza. Канал сообщает, что в убийстве инженера подозревают бортового техника вертолета. Стрелок задержан.

По информации Baza, после задержания военнослужащий пояснил, что выстрелил в коллегу из пистолета Макарова.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в военном лагере в Омской области скончался 34-летний военный, призванный на службу в рамках мобилизации. Как утверждают авторы канала, на теле мужчины не было найдено следов насильственных действий. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Портал 45.RU ранее сообщал со ссылкой на военного комиссара Айрата Зарипова, что двое мобилизованных из Курганской области скончались в учебном центре в Елани не из-за проблем со здоровьем. По его словам, один из них захлебнулся в рвотных массах, тогда как другой покончил с собой. Минобороны эту информацию не комментировало.