Baza: в Подмосковье подожгли военкомат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Щелково неизвестный бросил в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате возник пожар в одном из кабинетов, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Центральной улице. «Коктейль Молотова» попал в одно из помещений, расположенных на первом этаже здания. О пострадавших в результате поджога не сообщается.

Канал отмечает, что это уже вторая попытка поджога щелковского военкомата. Предыдущая имела место в мае. Тогда две бутылки с зажигательной смесью попали в другое здание комиссариата, пострадали два кабинета, включая архив.

Ранее сообщалось, что в Урюпинске Волгоградской области местный житель поджег военкомат, бросив в здание бутылки с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил протестом против частичной мобилизации.

После начала боевых действий на Украине по стране прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами: среди них встречаются как неонацисты, так и анархисты и антифашисты.