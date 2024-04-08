Baza: в Новосибирске мужчина лишился ноги из-за неправильных диагнозов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Новосибирске мужчине ампутировали ногу из-за того, что врачи несколько раз поставили неверный диагноз. Как отмечает канал, медики не заметили тромбоз, которой привел к гангрене. Baza уточняет, что впоследствии ему удалось отсудить 2,5 млн рублей компенсации.

По данным Baza, инцидент произошел в январе 2022 года, когда мужчина почувствовал резкую боль в правой голени, которая не проходила несколько часов. Канал уточняет, что у него отекло колено, распухла голень и на ней появилось бордовое пятно. Как стало известно Baza, медики скорой диагностировали у пострадавшего растяжение коленного сустава.

Канал утверждает, что после мероприятий, проведенных скорой, в виде обезболивающего укола, боль не ушла, и мужчина вызвал медиков еще раз. По сведениям Baza, ему поставили тот же диагноз и порекомендовали обратиться в травмпункт — уже там ему предварительно диагностировали тромбоз вен и рекомендовали госпитализацию. Канал отмечает, что пациент самостоятельно пришел в приемное отделение ГКБ № 1 на УЗИ вен, но там тромбоз не подтвердили.

Как сообщает Baza, на пятый день продолжающейся боли мужчина поехал в платную клинику, откуда его направили в ГКБ № 1 на срочную консультацию к хирургу. Канал подчеркивает, что к этому моменту он уже потерял чувствительность в правой стопе. По информации Baza, пациенту срочно провели операцию по удалению отмершей ткани, затем последовало еще две операции, а в итоге ему ампутировали голень.

Канал уточняет, что позже страховая компания провела экспертизу, в ходе которой был подтвержден факт врачебной ошибки, мужчина вместе со своим адвокатом судился с больницей и добился компенсации.

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