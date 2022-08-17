Baza: в Курской области взорвался КамАЗ ВС России Baza сообщила о взрыве КАмАЗа с российскими военными в Курской области

Фото: Соцсети

Telegram-канал Baza сообщил о том, что в Курской области взорвался КамАЗ Вооруженных Сил России. По его данным, машина наехала на противотанковую мину, погиб один военнослужащий, ещё двоих госпитализировали. Минобороны пока не подтверждает данную информацию.

Инцидент произошёл вчера в три часа дня между посёлком Новый Путь и селом Волфино рядом с границей, — сказано в сообщении Baza.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на позициях Вооруженных сил Украины южнее Артемовска российские войска обнаружили более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. По его словам, их использование нарушает требования Женевской конвенции, так как мины невозможно обезвредить после установки.

В июне военкор Семен Пегов рассказал о том, что ВСУ сбрасывают на Попаснянский район Луганской области запрещенные мины «Лепесток». По его словам, украинские военные игнорируют требование ликвидации таких мин в течение нескольких суток, что весьма опасно для мирных жителей, в частности для детей.