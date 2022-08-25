Baza: в Курской области подорвали железную дорогу

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Монтер по ремонту железной дороги осматривает пути. Архивное фото

Неизвестные подорвали железнодорожное полотно на перегоне Клюква — Курск в Курской области. Полученное рельсами повреждение оказалось некритическим, поэтому движение на данном участке не останавливалось, сообщает Telegram-канал Baza.

Повреждение путей было обнаружено утром 24 августа одним из работников железной дороги. Прибывшие на место следователи и криминалисты осмотрели скол рельса и воронку и пришли к выводу, что пути пытались разрушить с помощью самодельного взрывного устройства весом около 400 грамм. Движение поездов на данном участке останавливать не стали, но снизили его скорость.

В регионе уже фиксировали попытки подрыва железной дороги. О повреждении полотна сообщалось 10 и 16 августа.

Ранее в Крыму частично остановили железнодорожное сообщение. Глава региона Сергей Аксенов пояснил, что в результате взрыва на складе боеприпасов в Джанкойском районе была повреждена железная дорога.