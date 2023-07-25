Baza: в Крыму нашли БПЛА, начиненный взрывчаткой

Фото: muginuav.com

Mugin 5 Pro

Telegram-канал Baza сообщил, что около села Косточковка в Крыму обнаружили беспилотник самолетного типа Mugin 5 Pro со взрывчаткой и поражающими элементами. Как сообщает канал, прибывшие сотрудники ФСБ решили уничтожить его на месте. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал сообщает, что откуда и куда летел БПЛА, неясно. Вероятнее всего, военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник накануне, 24 июля, во время очередного налета, сообщает Baza.

Ранее появилось видео с обломками одного из последних дронов Bayraktar на вооружении ВСУ, который был сбит из ПТРК «Игла» на территории Херсонской области. Кадры опубликовал корреспондент Александр Лукьянов, рассказавший, что перехваченный БПЛА нес боеприпасы, часть из которых взорвалась при падении.

Накануне, 24 июля, ВСУ атаковали при помощи дронов Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, примерно в 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений не зафиксировано. Пострадавших нет.

В Министерстве обороны РФ позднее рассказали, что атака украинских беспилотников была подавлена при помощи средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потерпели крушение.