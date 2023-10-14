Baza: в Хабаровском крае подожгли здание Ванинского мирового суда

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал Baza сообщил, что в Хабаровском крае произошел пожар в здании Ванинского мирового суда, причина пожара неизвестна, однако сотрудники следственных органов рассматривают версию поджога. По информации канала, прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя спустя час.

Baza сообщает, что пожар в здании на Молодежной улице вспыхнул в районе 02:30, сотрудники следственно-оперативной группы обратили внимание, что рольставни и окна в фойе здания были повреждены. Они не исключают, что злоумышленники бросали коктейли Молотова в здание суда.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о попытке поджога воинской части в Екатеринбурге. По его информации, мужчина, одетый в черную одежду, бросил на территорию объекта взрывпакет и дымовую шашку, после чего сбежал в лес. По данным канала, возгорания в части не произошло, никто из сотрудников не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого сотрудники силовых ведомств ранее также задержали студентку из Омска, подозреваемую в поджоге военного комиссариата. По версии следствия, девушка снимала на видео процесс поджога военкомата. Помимо нее также был задержан местный предприниматель, обливший окно учреждения горючей жидкостью.