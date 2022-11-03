Baza: в Екатеринбурге полицейские избили потерявшего сознание водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Екатеринбурге двое инспекторов полиции привязали задержанного водителя за шею ремнями безопасности к сиденью в автомобиле и избили. По данным канала, инцидент произошел после того, как полицейские заподозрили водителя в управлении машиной в нетрезвом состоянии и доставили его на медосвидетельствование, однако при выходе из больницы он упал и потерял сознание.

Baza пишет, что после этого полицейские в патрульной машине усадили его на переднее сиденье и пристегнули за шею ремнями безопасности, а в отделе полиции один из них бросил задержанного на пол и нанес несколько ударов.

По информации Telegram-канала, через несколько дней пострадавший водитель обратился в полицию с заявлением на действия инспекторов. По его словам, которые приводит Baza, той ночью он был трезв и не употребляет алкоголь с весны этого года.

Хотя освидетельствование почему-то показало 1 промилле алкоголя. Помимо этих странностей, из-за избиений и травм водитель, согласно его же словам, теперь не может работать, — говорится в сообщении.

Baza отмечает, что в правоохранительных органах изучили записи с камер, где подтверждается факт издевательства над задержанным. В свою очередь инспекторы заявили, что водитель оказывал сопротивление. Однако, как пишет Baza, теперь сотрудникам полиции за превышение полномочий грозит уголовная ответственность.

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