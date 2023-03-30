Baza: на военном складе в Брянске выстрелили в срочника Baza: в Брянске сослуживец стрелял в срочника, охраняющего военный склад

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянске сослуживец ранил срочника, охраняющего военный склад. По данным канала, на территории воинской части были слышны два хлопка. Baza пишет, что в городе был введен план «Сирена», нападавшего искали несколько часов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Канал сообщает, что изначально разыскивали мужчину, одетого во все темное, однако четыре часа поисков результата не дали. Позже выяснилось, что в срочника случайно выстрелил сослуживец, который нес с ним службу.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории воинской части в Белгородской области, в результате чего сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров, среди военнослужащих есть погибшие и раненые. В Минобороны России эти сведения не комментировали.

В Ростовский области участника СВО обвиняют в убийстве сослуживца в поселке Первомайск. Следствие назвало мотивом расправы внезапную личную неприязнь. По словам свидетелей, мужчины отдыхали с местными, когда обвиняемый встал из-за стола, подошел к жертве сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил сослуживцу в голову.