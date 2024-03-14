Стало известно о мощном взрыве в Белгороде Baza: в Белгороде раздался мощный взрыв

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Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в центре Белгорода прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, он раздался неподалеку от городского вокзала. В Минобороны России информацию не комментировали.

На опубликованных фотографиях виден столб дыма рядом с местом взрыва. Позднее канал уточнил, что очевидцы слышали взрыв на Донецкой улице рядом с автомобилем. По предварительной информации, машина провалилась в овраг.

В мэрии Белгорода сообщили, что в городе объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендуется оставаться в помещениях, а также не подходить близко к окнам.

По данным канала, в результате обстрела в Белгороде могли пострадать по меньшей мере три человека. Горожане получили травмы при взрывах в районе улиц Разуменской и Беловской, у них осколочные ранения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником село Покровка в Ивнянском районе. По его словам, БПЛА влетел в дерево, после чего взорвался, взрывной волной выбило окна в ближайших домах. При атаке никто из жителей не пострадал.