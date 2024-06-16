Baza узнала подробности захвата заложников в СИЗО Ростовской области Baza: захватившие заложников в СИЗО осуждены по «террористическим» статьям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что в захвате заложников в СИЗО Ростовской области приняли участие шесть обвиняемых. По его информации, они выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть, где и напали на сотрудников.

Канал уточнил, что среди захватчиков есть несколько человек, осужденных по «террористическим» статьям. В публикации также уточняется, что в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО № 1.

Ранее сообщалось, что двоих сотрудников Федеральной службы исполнений наказания взяли в заложники в СИЗО Ростовской области. По данным ФСИН России, это сделали обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе. Сейчас ведутся переговоры. Во ФСИН уточнили, что СИЗО функционирует в штатном режиме.

До этого председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что главной проблемой заключенных являются начальники колоний и СИЗО. Он отметил, что ситуация в местах лишения свободы во многом зависит от установок руководства.

В начале июня сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного участника банды чеченского боевика Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск Ставропольского края в 1995 году. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, ему вменяют совершение теракта, бандитизм, захват заложников и убийство.