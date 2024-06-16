Baza узнала личности захватчиков в ростовском СИЗО Baza: установлены личности пятерых из шести захватчиков в ростовском СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что личности пятерых из шести осужденных, взявших в заложники двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в СИЗО Ростовской области, были установлены. Согласно его сведениям, сейчас устанавливается личность последнего обвиняемого.

Как уточнил канал, среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам.

Ранее ФСИН России сообщила о взятии в заложники двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в СИЗО Ростовской области. С обвиняемыми ведутся переговоры. При этом сам изолятор продолжает работу в штатном режиме.

Позднее появились кадры из СИЗО в Ростовской области, где обвиняемые захватили в заложники сотрудников ФСИН. На них можно заметить, как нарушители окружают мужчин. Один из заложников заявил о серьезности намерений арестованных.

Также Baza сообщала, что захватчики из СИЗО Ростовской области потребовали автомобиль и оружие. По информации канала, нарушители хотят покинуть следственный изолятор, они обещают отпустить заложников после выполнения требований.