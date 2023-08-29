Упавший под Челябинском вертолет принадлежал ФСБ Baza: упавший под Челябинском вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что вертолет Ми-8, упавший в Челябинской области, принадлежал ФСБ. По информации канала, воздушное судно проводило тренировочный полет. Официального подтверждения соответствующей информации не поступало.

Baza сообщает, что пилоты отрабатывали маневры «взлет-посадка», на борту находились три человека.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что все находившие на борту погибли. Авиакатастрофа произошла вблизи поселка Прудный.

До этого у северного побережья Австралии потерпел крушение вертолет ВВС США Osprey.В нем находились 20 военнослужащих. Они выполняли полет в рамках военных учений.

Также стало известно о столкновении двух учебных самолетов L-39 в Житомирской области Украины. В Государственном бюро расследований страны сообщили, что пилоты выполняли боевые задания. В результате инцидента погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Украинским военнослужащим, участвовавшим в полете, присвоили воинские звания посмертно.