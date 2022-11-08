Baza: ульяновские мобилизованные потребовали выплат от губернатора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что ульяновские мобилизованные вышли на протест против своих командиров, потребовав выплатить вознаграждение, которое им полагается, от губернатора области Алексея Русских. По словам военнослужащих, между ними и местными властями возникло недопонимание, почему призывники из Самары, Чувашии и Татарстана получили выплаты, амуницию, а они — нет.

Возникло недопонимание, почему самарским платят, хотя они с нами плечом к плечу, чувашам выплатили, хотя они тоже взбунтовались, в Татарстане (власти. — NEWS.ru) полностью одевают и во многих других областях выплачивают деньги, а нам только наши родные и близкие помогают, — в гневе спросил военнослужащий.

Он также обратился к своему командиру, чтобы тот попросил приехать губернатора к ним лично, а не отправлять вместо себя «женщин-замов», которые не могут ответить на вопросы солдат. Солдат также подчеркнул, что он и его однополчане готовы исполнять свой долг и защищать родину, но прежде они хотят получить обещанные выплаты.

Мы хотим узнать, когда ульяновским мобилизованным выплатят не просто выплатят 10-20 тысяч, как подачку, а положенные 200 тысяч, как выплатили добровольцам. Чем мы хуже? Мы также едем защищать свою страну и мы хотим знать, что наша семья будет дома обеспечена, наши дети не будут нуждаться ни в чем. Мы готовы исполнять долг, мы сами сюда приехали, не прятались, не сбежали за границу, — высказался солдат.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в воинской части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. Призывники собрались на плацу и начали скандировать: «Один за всех — и все за одного!» На разбирательства с участниками протеста военные отправили росгвардейцев. Позже силовикам удалось успокоить мобилизованных и убедить в том, что в скором времени они получат выплаты.