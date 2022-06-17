Baza: Украина обстреляла Белгородскую область не меньше семи раз за сутки

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Белгородская область за минувший день семь раз подверглась обстрелам со стороны Украины, пишет Telegram-канал Baza. Эта атака на российский регион стала самой интенсивной за все время проведения спецоперации на украинской территории.

Накануне, 16 июня, обстрелы Белгородской области продолжались с шести утра и до десяти вечера. За это время атаки на поселки региона прошли не меньше семи раз. Обстрелы велись из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня «Ураган». Предположительно, ВСУ стреляли по российской территории с расстояния примерно в 12 километров.

Украинские снаряды попали в окрестности сел Дроновка, Муром, Середа, Солнцевка, Варишкин и Журавлевка. Удары повредили несколько хозяйственных построек и жилых домов. Известно, что один человек обратился за медицинской помощью, у него диагностированы легкие травмы.

Ранее стало известно, что 16 июня и Курская область подверглась новому обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, ранним утром огонь велся по приграничному селу Гордеевка. По предварительным данным, никто не пострадал, в некоторых домах выбиты стекла.