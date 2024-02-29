Baza: участники СВО разъезжали по Кировской области с трупом в багажнике Baza: ДПС остановила машину с участниками СВО и трупом в багажнике под Кировом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Кировской области сотрудники ДПС остановили машину с участниками спецоперации на Украине, в багажнике авто лежал человеческий труп. По данным канала, находившиеся в салоне авто мужчины рассказали, что погибший был пойманным дезертиром. Авторы канала отмечают, что подозреваемых взяли под стражу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет канал, погибший служил по контракту, в один момент он покинул место дислокации и отправился домой. Baza пишет, что за дезертиром отправили этих двоих мужчин, которые пытались разговором вернуть бежавшего военного к службе, но тот отказался, в результате чего те его избили и бросили голым в подвал. Канал уточняет, что смерть настигла контрактника именно там, он умер от переохлаждения.

Ранее пресс-служба Якутского городского суда сообщила, что военный убил человека ножом в Якутске после ссоры из-за участия в специальной военной операции. Как установило следствие, подсудимый Заболоцкий В. был пьян и наносил удары умышленно, из личной неприязни. Сам он назвал произошедшее самообороной. Мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.