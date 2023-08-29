Baza: у военкомата в Уфе задержали потенциального поджигателя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У военкомата в Уфе задержали потенциального поджигателя, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, он пришел к сборному пункту с канистрой бензина и спичками. Заметив полицейских, злоумышленник пытался скрыться, однако к тому времени уже привлек к себе внимание стражей порядка.

Подозрительный парень появился у сборного пункта военкомата на Революционной улице около четырёх часов утра. Однако уже на месте он явно растерялся — у комиссариата оказались полицейские, — говорится в сообщении.

По данным канала, злоумышленнику 21 год и он нигде не работает.

Подобный случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. Мужчина разбил стекло в здании кирпичом и попытался его поджечь, но был остановлен сотрудниками пункта.



До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Подмосковье 20-летняя девушка попыталась поджечь военкомат, рассчитывая заработать на этом 250 тысяч рублей. По информации канала, 3 августа жительнице Орехово-Зуево позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и уговорил женщину взять кредит.