Baza: трое пограничников пострадали во время обстрела в Курской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое российских пограничников пострадали в результате обстрела их позиций в Курской области, на границе с Украиной, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра.

По данным источника, инцидент произошел 10 августа около 7 утра в Глушковском районе Курской области. В результате обстрела пострадали три сотрудника пограничного управления ФСБ, они были доставлены в Глушковскую районную больницу.

9 августа произошла серия взрывов в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма.

В Минобороны России позже заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечается, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Нарушение требований безопасности рассматривается как основная причина ЧП, добавили в ведомстве.

К утру 10 августа число пострадавших при взрывах достигло 13 человек. Уточняется, что 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек скончался.