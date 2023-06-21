Три БПЛА упали в Новой Москве и Подмосковье

Фото: t.me/vorobiev_live

Telegram-канал Baza сообщает о падении трех беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. По данным канала, пострадавших нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По сведениям Baza, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, на месте его падения работают сотрудники оперативных служб. Журналисты сообщают, что еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части.

По информации Telegram-канала Mash, это произошло примерно в 05:30 утра у поселка Калинец. Местные жители слышали два взрыва с интервалом около пяти минут.

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Два аппарата самолетного типа упали в 05:30 и 05:50 утра на подлете к военным складам, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Все три беспилотника были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Обломки дронов будут направлены на экспертизы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.