Baza: топ-менеджера Россельхозбанка нашли мертвым под окнами дома в Мытищах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Мытищах под окнами дома обнаружили тело исполнительного директора IT-подразделения Россельхозбанка. По информации канала, перед смертью мужчина кричал, что он Бог и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Как пишет канал, жена топ-менеджера рассказала следователям, что 19 декабря у него случился психоз. По ее словам, супруг кричал и постоянно выбегал на лестничную клетку.

Baza отмечает, что жена вызвала скорую, врачи и сотрудники полиции пытались успокоить мужчину. По информации канала, топ-менеджер то приходил в себя, то снова впадал в психоз.

Канал приводит слова супруги о том, что раньше она не наблюдала подобного в поведении мужа, но уже долгое время он переживал из-за болезни сына. Baza пишет, что женщина винит в его смерти медиков, так как считает, что если бы они сделали ему укол успокоительного, то все бы обошлось.

В конце июля Telegram-канал SHOT писал, что в Москве нашли мертвым бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова. Тело 72-летнего мужчины обнаружили в его квартире. При первичном осмотре следов насильственной смерти выявлено не было. Предположительно, причиной кончины экс-банкира могла стать тяжелая болезнь.