«Известия»: танк взорвался во время ремонта в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

танк Т-72

Как сообщили в Telegram-канале «Известий» при ремонте танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас, из-за чего бронетехника была уничтожена. По данным издания, при взрыве два других танка получили повреждения. Инцидент произошел вечером 12 января. Предварительно, причиной пожара стали нарушения техники безопасности во время ремонтных работ.

В источнике уточнили, что боезапас сдетонировал из-за пожара. Как уточняют «Известия», после взрыва танка пожар перекинулся на другую бронетехнику, стоявшую рядом. Пожарные прибыли на место ЧП спустя два часа после начала пожара. Спасателям удалось потушить возгорание за полчаса. Пострадавших нет.

11 января на парковке у метро «Рассказовка» в Москве произошел крупный пожар. Огонь перекинулся на строительные бытовки и несколько машин. По информации Telegram-канала SHOT, на стройплощадке загорелась емкость с дизельным топливом. Позднее пожарные потушили возгорание.

Ранее при пожаре в многоквартирном доме на территории Нефтеюганска (ХМАО) погибли два человека. Одной из жертв ЧП стал ребенок, уточнили в региональном главке МЧС. Еще два человека в результате возгорания пострадали.