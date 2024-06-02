Baza: ставропольская чиновница сэкономила на сиротах и подпала под статью Baza: на первого замминистра ЖКХ Ставрополья Силюкову завели уголовное дело

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Telegram-канал Baza сообщает, что в отношении первого заместителя министра ЖКХ Ставропольского края Ольги Силюковой возбудили уголовное дело за махинации с квартирами для детей-сирот. По его данным, ущерб от ее действий оценивается в 51 млн рублей. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Канал выяснил, что в 2014 году министерством были заключены контракты на приобретение 47 квартир для сирот. Источники Baza уточняют, что Силюкова подписала документы о готовности жилищ к проживанию, однако позже выяснилось, что везде отсутствовал ремонт и жить в них было невозможно. Как отмечает канал, по результатам проверки против первого замминистра было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. При в публикации уточняется, что мера пресечения в отношении Силюковой не избиралась.

Ранее суд Тувы удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшей чиновницы региона. Надзорное ведомство считает, что она приобрела недвижимость на неподтвержденные доходы.

Проверка показала, что начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла купила трехкомнатную квартиру за 4,4 млн рублей и не представила доказательства законности средств. Отмечается, что сумма сделки превышает официальные доходы экс-руководителя за последние три года.