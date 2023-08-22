Baza: несколько сотрудников спецслужб ранены в ходе боя с диверсантами ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал Baza сообщил, что несколько сотрудников российских силовых структур получили ранения в ходе перестрелки с украинскими диверсантами в Брянской области. По данным канала, диверсанты были вооружены автоматическим оружием и поддерживались минометным огнем. В Минобороны России и силовых структурах не комментировали информацию.

Bazа сообщает, что группа диверсантов была замечена около полудня в районе поселка Луговой Климовского района, между ними и пограничниками завязалась перестрелка, в результате которой нападавшие отступили, несколько пограничников были ранены.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Мелитополе было обнаружено самодельное взрывное устройство. СВУ было найдено накануне на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное, вес взрывного устройства составлял около одного килограмма, и оно было изготовлено, предположительно, на основе пластита. Опасную находку уничтожили взрывотехники.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. По данным канала, на движение поездов это никак не повлияло.