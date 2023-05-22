Спасатели не подтвердили падение вертолета в Белгородской области

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Сведения о падении военного вертолета на территории Белгородской области не подтверждаются, сообщает Telegram-канал Baza. Как передает источник канала, о падении летательного аппарата сообщил подросток, который якобы увидел горящий падающий вертолет.

Отмечается, что спасатели объехали три поля в районе предполагаемого места падения, но ничего не обнаружили. До этого сообщалось, что в регионе мог упасть украинский вертолет Ми-8.

Ранее в ГУ МЧС Белгородской области опровергли сообщения о массовой эвакуации. В ведомстве отметили, что МЧС не обзванивает жителей региона и не рассылает сообщения об эвакуации.

До этого представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью захода украинских диверсантов на российскую территорию является отвлечение внимания от потери ВСУ Артемовска. По его словам, таким образом Киев хочет снизить эффект от собственных неудач на фронте.