Baza: сотрудник ДПС из Краснодарского края сбил беспилотник из автомата

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник ДПС из Краснодарского края сбил беспилотник в районе села Владимировка. По информации канала, мужчина заметил дрон в небе, после чего выстрелил по нему из автомата Калашникова. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации канала, сотруднику понадобилось 11 выстрелов, чтобы сбить беспилотник. Baza уточняет, что упавшие обломки забрали военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах Краснодарского края российскими силами противовоздушной обороны были подавлены беспилотники Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что в Темрюкском районе от воздушного удара повреждена инфраструктура нефтебазы.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Оренбургской области сообщил, что под Орском, произошло падение дрона. По словам собеседника агентства, в результате падения БПЛА никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Отмечается, что ранее в Оренбурге не фиксировались подобные случаи. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.