Baza: сослуживец застрелил сотрудника ФСБ в Калмыкии

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что сослуживец убил сотрудника ФСБ в Калмыкии. По данным канала, убийство произошло 28 мая в результате конфликта между мужчинами.

Как сообщает канал, 34-летний Александр пришел в гости к 28-летнему Баатару в поселке Комсомольский. По данным канала, мужчины поссорились, после чего хозяин дома взял охотничий карабин «Сайга» и пять раз выстрелил в своего оппонента. Baza сообщает, что стрелявший задержан, он оформил явку с повинной.

Ранее житель Пермского края застрелил в Краснодаре полицейского, который остановил его для проверки документов, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СК по региону. Уточняется, что злоумышленник был замечен в лесополосе и попытался сбежать, заметив патрульных.

Второй полицейский обезвредил мужчину и вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшего, получившего ранение в область живота, госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. Сообщается, что сейчас с задержанным проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел 7 апреля в подмосковном Щелково, где полицейские проводили операцию по поимке наркодилеров. В процессе был замечен подозрительный мужчина, который при задержании открыл огонь по стражам правопорядка. Его задержали в Тверской области спустя четыре дня.