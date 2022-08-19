Baza сообщила об атаке беспилотников на Курскую область

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Telegram-канал Baza сообщил об атаке беспилотников на Курскую область. По его данным, аппараты сбросили пять бомб, пострадал один пограничник и автомобили. Минобороны пока не подтверждало данную информацию.

Первая атака произошла вчера около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе — три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник. Через несколько часов <...> два аппарата сбросили два снаряда — пострадали четыре автомобиля, — сказано в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты совершили подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, идущих от Курской АЭС. По линиям электропередачи, опоры которых были подорваны, Курская АЭС осуществляет энергоснабжение объектов различного назначения, включая транспортные и промышленные, а также питает объекты социальной инфраструктуры и населения региона и соседних субъектов.