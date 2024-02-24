Baza: силовики ворвались на концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники российских силовых структур ворвались на концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде. Мероприятие проходило в ночном клубе Alcatraz.

Baza приводит слова очевидцев, согласно которым во время выступления группы в клуб ворвались несколько человек в масках и без опознавательных знаков, сказав, что на бар поступили жалобы. В публикации канала говорится, что присутствующим приказали лечь на пол. Как отмечает Baza, концерт был приостановлен, у собравшихся проверили документы, после чего силовики покинули мероприятие. По данным Telegram-канала, после этого концерт был продолжен.

В свою очередь Telegram-канал SHOT пишет, что силовики после проверки вывели на улицу гостей клуба, находившихся в нетрезвом состоянии. Кроме того, по информации SHOT, после визита представителей силовых структур концерт был завершен.

Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на информацию МВД уточнил, что это был профилактический рейд. Авторы канала также утверждают, что концерт после этого закончился.

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