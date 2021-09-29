Baza: школьница в Омске планировала взорвать школу

В Омске 15-летняя школьница, страдающая психическим заболеванием, рассказала полиции, что собиралась взорвать своё учебное заведение. Вместе с 13-летним другом она изготовила две бомбы и даже испытала их, но позже ребята передумали. По факту приготовления к массовому убийству возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza.

В полиции 15-летняя девушка, у которой, как сообщается, диагностировано психическое заболевание, рассказала , что собиралась устроить взрыв в лицее № 92. Вместе со своим малолетним сообщником она купила необходимые компоненты и изготовила два взрывных устройства. Однако, по её словам, во время испытаний, бомба не взорвалась и ребята оставили свою идею. Отмечается, что на месте, где они якобы пытались взорвать бомбу, полиция следов взрывчатки не обнаружила. Отмечается, что её предполагаемый сообщник избежал привлечения к уголовной ответственности из-за возраста.

Силовики смогли выйти на них благодаря посту в соцсети, где девушка делилась мыслями о нападении на школу. Запись появилась ещё 25 мая, но на странное сообщение никто не обращал внимание. Активно проверять подозрительные страницы подростков правоохранители начали после трагедии в Пермском университете.

20 сентября 18-летний студент Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на его территории. В результате погибли шесть человек, ещё 47 пострадали. Недавно университет возобновил работу, но пока в удалённом режиме.