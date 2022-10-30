Baza: школьница покончила с собой из-за неразделенной любви к однокласснице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени школьница покончила с собой из-за неразделенной любви к однокласснице, передает Telgram-канал Baza. По информации канала, девушка долгое время была влюблена в свою школьную подругу, которая не приняла ее ухаживаний.

Оказалось Лена (имя изменено) уже долгое время была влюблена в свою одноклассницу − 15-летнюю Олю (имя изменено) и даже пыталась за ней ухаживать. Однако Оля не разделяла ее чувств, — говорится в сообщении.

После случившегося врачи пытались реанимировать школьницу, но она умерла в машине скорой помощи.

В Саратове в квартире на улице Батавина супружеская пара обнаружила тело 10-летней дочери с ножевыми ранениями, а также с ожогами, сообщили в региональном Следственном комитете. Telegram-канал SHOT отмечает, что девочка получила 19 ножевых ранений в живот и спину. В убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, добавили в СК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.