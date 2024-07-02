Baza: сенатора из Курска обвинили в изнасиловании массажистки из Петербурга Baza: сенатора от Курской области Брыксина обвинили в изнасиловании массажистки

Telegram-канал Baza сообщает, что муж массажистки из Ленинградской области обвинил сенатора от Курской области в изнасиловании его жены. По данным канала, речь идет об Александре Брыксине, который являлся постоянным клиентом специалиста. Канал уточняет, что в этот раз он позвал ее в Москву, прислал аванс, оплатил номер в гостинице, а потом пригласил на собственную яхту, где и взял ее силой. В публикации канала уточняется, что проверкой того, имело ли место изнасилование, занимаются следователи.

Ранее новосибирский блогер опубликовала в соцсети рассказ девушки о ее групповом изнасиловании. По ее словам, это произошло в 2022 году, когда она была на пятом месяце беременности. В результате у нее случился выкидыш, а сейчас жены ее обидчиков посылают ей угрозы.

Позже в СКР заверили, что похожих ЧП не было в регионе за последние четыре года. Этот рассказ назвали фейком.

Также сообщалось, что житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга задушил 41-летнюю супругу во время массажа, а затем затащил ее тело в наполненную ванну лицом вниз. Его задержали в поселке Парголово в нетрезвом виде. Он сознался в совершении преступления.

До этого московская полиция задержала 24-летнего сотрудника одного из пунктов выдачи маркетплейса OZON, его обвиняют в изнасиловании 16-летней школьницы прямо на рабочем месте. Молодому человеку грозит внушительный тюремный срок — до 20 лет.