Baza: россиянка залила зеленкой урну с бюллетенями в Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что россиянка залила урну с избирательными бюллетенями в Симферополе зеленой жидкостью. По данным канала, она принесла ее в пакете из-под сока и снимала происходящее на телефон. На опубликованных кадрах видно, как к женщине подходит сотрудник полиции и уводит ее.

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело после того, как местный житель вылил жидкость зеленого цвета в урну для голосования. Инцидент произошел в Азовском районе, подозреваемого задержали.

Жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Ее также задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не пострадали.

Преднамеренная порча избирательных урн, включая заливание их жидкостями, грозит лишением свободы на срок до пяти лет, напомнила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. Вандалов, которые совершают такие действия, она назвала подонками. Памфилова подчеркнула, что все они задержаны. По словам главы ЦИК, многие вандалы признались, что заливали урны за деньги.