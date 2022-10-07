Baza: Росгвардия провела учения у стен колледжа в Мирном

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Росгвардия провела учения в техническом колледже города Мирный в Якутии, передает Telegram-канал Baza. Преподаватели и студенты оказались сильно напуганы.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, как мужчина в черной одежде, держа в руках автомат, заходит на территорию учебного заведения. После этого раздаются выкрики и выстрелы. Сообщается, что данные действия производились в рамках учений, которые проводила Росгвардия. Студенты и преподаватели закрылись в кабинетах и сидели там тихо до самого окончания «операции».

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