Baza сообщила о подрыве автомобиля с семьей в российском регионе Baza: семья на машине подорвалась на неизвестном устройстве в Курской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области семья на машине подорвалась на неизвестном устройстве. Как утверждают источники канала, взрыв уничтожил машину, три человека госпитализированы.

Baza пишет, что взрыв произошел утром 2 июня на трассе между селом Козино (находится у российско-украинской границы) и поселком Крупец. По сообщению канала, семья из трех человек, среди которых был 15-летний подросток, ехала на «Шевроле-Ланосе» и наехала на пакет, лежащий прямо на полосе.

Ранее СМИ сообщали о взрыве внедорожника Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве. Уточнялось, что были повреждены еще два автомобиля — Infiniti и BMW, водитель госпитализирован с травмами. Предполагалось, что под иномаркой сработало взрывное устройство.

Позднее выяснилось, что владельцем автомобиля является бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он переехал в Россию несколько лет назад, а передавать секретные данные российским спецслужбам начал с 2014 года. Прозоров выразил уверенность, что за взрывом автомобиля стоят украинские спецслужбы.

Также сообщалось, что на территории Луганской Народной Республики при взрыве автомобиля погиб заместитель главы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка. ЧП произошло около филиала Старобельского факультета ЛГПУ.