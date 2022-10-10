Baza раскрыла новые подробности о фуре, взорвавшейся на Крымском мосту Baza: груз взорвавшейся на Крымском мосту фуры привезли на машине с грузинскими номерами

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Груз со взрывчаткой, которую, предположительно, использовали для теракта на Крымском мосту, привезли в Россию на машине с грузинскими номерами, сообщает Telegram-канал Baza. Груз был растаможен на территории Армении.

После того как машина пересекла границу, она доехала до Армавира, там разгрузилась и вернулась в Северную Осетию, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал писал, что водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он мог быть на Крымском мосту 7 октября, но остановился поспать в нескольких километрах от него.

Также известно, что компания «ТЭК-34» выполняла функции посредника между заказчиком, грузополучателем и водителем. По данным РЕН ТВ, непосредственному заказчику было важно, чтобы товар доставили в Крым утром 8 октября. Телеканал со ссылкой на анонимного представителя посредника также утверждает, что тот, пытаясь дозвониться до заказчика, якобы услышал автоответчик на языке, «похожем на украинский», однако его это не смутило.