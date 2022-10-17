Baza раскрыла личности открывших стрельбу на полигоне под Белгородом Baza: открывшими стрельбу на полигоне в Белгородской области оказались двое граждан Таджикистана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизованных граждан

Установлены личности граждан Таджикистана, которые 15 октября открыли стрельбу по мобилизованным на полигоне в Белгородской области. Ими оказались 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон. Они были призваны в ВС РФ в качестве добровольцев и 11 октября прибыли в воинскую часть. Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

Среди погибших жители Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской областей, республики Якутия, а также один уроженец Украины.

По данным Минобороны России, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, пожелавшим принять участие в спецоперации на Украине. В результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям добровольцев, погибших в результате теракта. Он также заверил, что всем раненым оказывается вся необходимая помощь.