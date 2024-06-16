Baza раскрыла личность последнего захватчика ростовского СИЗО Baza: шестым захватчиком ростовского СИЗО стал бывший студент-медик

Фото: Ирина Гурьева/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону

Telegram-канал Baza сообщил, что шестым и последним захватчиком СИЗО Ростовской области стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев. По данным канала, его вместе с братом и другом задержали в Ингушетии в марте прошлого года.

Как пишет Baza, злоумышленники прятались в лесу недалеко от села Алхасты. Согласно информации канала, сотрудники спецслужб обнаружили там тайник, где, помимо продуктов, находились самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также взрывчатое вещество. Baza также уточнила, что задержанные проходили по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Telegram-канал «112» также сообщил, что СИЗО в Ростовской области ждет строгая проверка. По информации канала, сотрудников следственного изолятора ждет множество вопросов: почему террористы были вооружены ножами и заточками, как они связывались между собой и откуда у них символика запрещенной террористической организации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что нарушители, захватившие двух заложников в СИЗО Ростовской области, пытаются проникнуть в хранилище, где находится боевое оружие сотрудников. В публикации уточняется, что преступники продолжают требовать машину, зеленый коридор и возможность покинуть страну.