Baza: работающего учителем ветерана СВО подозревают в совращении ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что в Воронежской области задержали 24-летнего учителя истории, ветерана СВО, по подозрению в совращении восьмиклассника. По данным канала, следователи считают, что историк совершил развратные действия по отношению к 15-летнему школьнику в своей квартире, точно зная, что парень несовершеннолетний.

Как стало известно каналу, мужчина родился в ХМАО, учился на автомеханика в Курске, отслужил в армии и поступил в университет, потому что всегда мечтал стать учителем истории. В 2022 году он отправился добровольцем на спецоперацию, был на передовой, а потом — санинструктором подразделения.

Авторы канала пишут, что после окончания контракта он исполнил мечту, получив приглашение работать в школе в Павловске. Он преподавал историю, обществознание и ОБЖ, вел группу по начальной военной подготовке для мальчиков. По информации Baza, 23 мая молодого человека задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». СМИ писали, что уголовное дело возбудили в связи с регулярным насилием мужчины в отношении дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет.