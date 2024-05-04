Baza: пять человек пострадали в Белгороде в результате взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в частном секторе Белгорода произошел взрыв, предположительно, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. По данным канала, в результате пострадали по меньшей мере пять человек. Минобороны РФ, а также местные власти не комментировали эту информацию.

На видео с места событий можно увидеть пожар, охвативший частный дом. Судя по записи, у строения также сильно повреждена кровля.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Атака пресечена около 13:15 мск. По данным ведомства, ВСУ применили дроны самолетного типа.

Примерно за час до этого в Белгороде объявили угрозу ракетной атаки. Губернатор региона Владислав Гладков призвал граждан спуститься в укрытие или другое безопасное место. Находящимся дома жителям порекомендовали спрятаться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

В этот же день Гладков сообщал, что ВСУ атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа. По его словам, украинские силы действовали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Глава региона отметил, что в Вергилевке оказались выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В свою очередь в Красном поврежден инфраструктурный объект связи.