Baza: пьяный полицейский на Сахалине насмерть сбил девушку на дороге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Сахалине пьяный полицейский насмерть сбил девушку, которая вышла из машины после другой аварии, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что компания сотрудников правоохранительных органов, среди которых прапорщик за рулем был самым пьяным — у него в крови нашли 0,906 мг/л алкоголя, — отправлялась на отдых.

Впереди автомобиля силовиков случилась небольшая авария: там столкнулись две машины. По информации издания, одна из пассажирок решила выйти на дорогу, однако именно в тот момент по ней проезжал пьяный прапорщик с коллегами. Его автомобиль сбил 30-летнюю девушку, в результате сильнейшего удара ее отбросило в кусты. Пассажирка скончалась на месте.

Отмечается, что прапорщик не пробовал скрыться с места происшествия. Он самостоятельно вызвал полицию и дождался инспекторов. Когда они прибыли на место, то сразу же зафиксировали у него состояние алкогольного опьянения. Мужчину задержали, против него будет возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что нетрезвый сотрудник полиции Набережных Челнов, управляя машиной, сбил восьмилетнего ребёнка, который ехал на самокате. По предварительным данным, он не пропустил ребенка на повороте. В результате его уволили из правоохранительных органов.