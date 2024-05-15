Baza: пьяный контрактник взорвал гранату в подмосковном военкомате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, инцидент произошел в раменском военкомате на улице Гурьева.

По данным канала, 32-летний Александр М. прибыл в военкомат, чтобы продлить свой больничный лист — он был ранен в марте 2024 года во время службы в зоне СВО. Как пишет Baza, мужчина достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле военкомата. По словам свидетелей, контрактник был под воздействием алкоголя, его задержали и доставили в полицейский участок.

Ранее жителя Новосибирска отправили за решетку на 12 лет за попытку взорвать поезд. 47-летний Дмитрий Гурулев совершил преступление в 2022 году. Новосибирец общался с иностранной организацией в интернете, после чего согласился посодействовать в подрыве российской обороноспособности и экономической безопасности. Кроме того, мужчина хранил взрывчатые вещества, которые сам же изготавливал.

Также сообщалось, что 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.